Barcellona, Coutinho tra Aston Villa e Newcastle: le ultime

Il trequartista del Barcellona, Philippe Coutinho, ora all’Aston Villa è finito nel mirino anche del Newcastle

Il futuro di Philippe Coutinho potrebbe essere sempre in Premier League. Attualmente sta giocando e bene con la maglia dell’Aston Villa. In estate tornerà al Barcellona, proprietaria del cartellino, ma non resterà in Spagna.

Come riportato da Sport, oltre alla possibilità di restare all’Aston Villa ci sarebbe anche l’ipotesi Newcastle, squadra che vorrebbe costruire una formazione top per la prossima stagione.