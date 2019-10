Barcellona-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Barcellona-Inter streaming e probabili formazioni: i nerazzurri di Conte cercano l’impresa al Camp Nou nella 2ª giornata della fase a gironi

L’Inter di Antonio Conte si rituffa nell’impegno in Champions League e cerca un’impresa in trasferta al Camp Nou contro il Barcellona di Valverde, favorito per la vittoria del Gruppo F, nella 2ª giornata della fase a gironi. Nel primo turno i nerazzurri si sono fatti imporre il pareggio in casa dallo Slavia Praga, mentre i catalani hanno pareggiato 0-0 fuori casa contro il Borussia Dortmund. Barcellona-Inter: la sfida si giocherà mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 21.00 nello scenario del Camp Nou di Barcellona.

Valverde punterà sul classico 4-3-3. Messi recupera in extremis e sarà fra i convocati, ma non dovrebbe essere rischiato dal 1′: probabile che l’impiego della Pulce avvenga a partita in corso. Nel tridente catalano dovrebbe dunque trovare spazio il giovane prodotto della Masia Carles Pérez, con Luis Suárez centravanti e Griezmann esterno alto a sinistra. A centrocampo difficile l’impiego di Rakitic, più probabile che il tecnico punti ancora su Arthur, Busquets e De Jong. In difesa non saranno della gara per infortunio Umtiti e Jordi Alba, probabile forfait anche per Ousmane Dembelé, mentre resta in dubbio il gioiello Ansu Fati, che se dovesse farcela partirebbe comunque dalla panchina.

Nell’Inter Conte non potrà disporre di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è vittima di un affaticamento al quadricipite ed è stato lasciato a Milano in riposo precauzionale. Al suo posto giocherà dal 1′ Lautaro Martínez, con Alexis Sánchez al suo fianco. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Barella, mentre sulla destra D’Ambrosio potrebbe essere preferito a Candreva. Davanti a capitan Handanovic, difesa blindata con il terzetto composto da Godin, De Vrij e Skriniar.

La sfida di Champions League Barcellona-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Barcellona-Inter

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 2 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 202 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Camp Nou (Barcellona)

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia)



Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Carles Perez, L. Suárez, Griezmann. All. Valverde

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, A. Sánchez. All. Conte

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA