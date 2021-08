Barcellona, Koeman amaro: «Frustrante non poter fare acquisti...»

L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato del mercato statico del club blaugrana

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa ha parlato delle difficoltà sul mercato del club blaugrana.

«In questo club dobbiamo sempre porci l’obiettivo di vincere. È frustrante non poter fare acquisti, ma la società oggi non può permetterseli. Per quanto riguarda le cessioni, la società sa che lavorare con 32 elementi è impossibile. Ho già informato i dirigenti su quali calciatori intendo puntare e su quali no».