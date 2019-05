Barcellona, occhi su Lacazette: pronta una super offerta

Il Barcellona ha messo gli occhi su Lacazette, sempre più protagonista con l’Arsenal: le ultime sull’affare

Il Barcellona è pronto a fare follie per Lacazette. Come riporta The Sun, l’attaccante, sempre più protagonista con la maglia dell’Arsenal, è finito nel mirino dei blaugrana, che vorrebbero fare una super offerta per portarlo in Liga.

La società spagnola vorrebbe offrire 80 milioni di euro per l’ex Lione. A queste cifre, l’Arsenal potrebbe lasciar partire il suo gioiello. Non è poi escluso che i catalani propongano agli inglesi una contropartita: ai Gunners piacciono Andre Gomes e Samuel Umtiti.