Barcellona-Liverpool, Adani: telecronaca con frecciatine ad Allegri?

Daniele Adani nel commento sulla gara di Champions tra Barcellona e Liverpool, sembra estasiato dal gioco delle due squadre; alcune battutine e frecciatine, sembrano riferite ad Allegri. Insomma la diatriba tra i due sembra continuare…

Sia chiaro stavolta Daniele Adani telecronista di Sky Sport in qualità di seconda voce, in affiancamento a Riccardo Trevisani, non ha fatto nessun riferimento diretto ad Allegri. Però nella telecronaca c’è tanta enfasi, complimenti ed esaltazione nella sfida del Camp Nou, che in qualche modo sembra andare a fare un paragone, con la Juventus di Allegri e il suo atteggiamento.

La frase di Adani principalmente indiziata è : «Un terzino che crossa, strano…», riferito al cross di Jordi Alba sul primo gol di Suarez, che va in contraddizione con la frase di Allegri dopo Inter-Juventus: «Se vogliamo giocare bene metto ali come terzini, i centrocampisti tutti di qualità e via dicendo. Giocheremo bene, ma poi arriviamo terzi e ci si lamenta». Chissà se anche involontariamente Adani, non si riferisse ancora ad Allegri e alla sua mentalità.