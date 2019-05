Barcellona-Liverpool highlights e gol: le azioni salienti della semifinale d’andata della Champions League 2018/2019

Barcellona-Liverpool highlights e gol: i momenti principali della semifinale d’andata della Champions League 2018/2019. Al Camp Nou di Barcellona, i blaugrana di Ernesto Valverde ricevono la squadra di Jurgen Klopp nel primo atto della semifinale della massima competizione europea. La squadra catalana, fresca vincitrice della Liga spagnola, arriva all’appuntamento dopo aver eliminato ai quarti il Manchester United; i ‘reds’, nel turno precedente, hanno invece avuto la meglio sul Porto. La gara di ritorno è in programma martedì 7 maggio ad Anfield; chi avrà la meglio nella doppia sfida affronterà la vincente tra Tottenham e Ajax nella finale di Madrid del 1° giugno.

Al 26′ pt arriva il gol del Barcellona con Suarez! Combinazione dei blaugrana che culmina con il lancio di Jordi Alba in area verso l’uruguaiano, che in scivolata deposita in rete!