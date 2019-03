Barella giocatore totale. Tante big su di lui, la speranza è che resti in Italia

Altra grande prestazione per il talento sardo, nella vittoria contro il Chievo è stato determinante. Il suo futuro sembra lontano dalla sua Cagliari

Nicolò Barella il migliore in campo nella sfida del Bentegodi, sorprende sempre di più, perchè da l’impressione di saper far tutto; un vero giocatore totale che sa rompere il gioco, ma anche costruirlo, bravo nelle ripartenze e pure a mandare in gol i compagni.

Il presidente del Cagliari Giulini, è estasiato dal rendimento del suo gioiello, anche se sembra arrendersi all’idea di perderlo. Nel calciomercato estivo, infatti potrebbe accasarsi in qualche top club, magari italiano. Su Barella ci sono soprattutto Inter, Roma e Napoli, quest’ultima già in estate ci aveva provato in modo deciso, mentre non sembra rientrare nei piani della Juventus, di solito molto attenta ai grandi prospetti italiani.

La valutazione per Barella potrebbe aggirarsi in estate vicina ai 50 milioni di euro, soprattutto se il giocatore cagliaritano continuerà nel suo percorso di crescita.