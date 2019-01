Barella-Inter tutto fatto? Ecco cifre e dettagli dell’affare

Nicolò Barella si avvicina a grandi passi all’Inter: fissato un incontro con la dirigenza nerazzurra per discutere le cifre dell’affare

Prima Chelsea, poi Napoli ora Inter. Nicolò Barella è uno dei giocatori più ambiti del calciomercato invernale. Corteggiato sia in Italia che all’estero, il centrocampista rossoblù dovrà, in queste settimane, decidere il proprio futuro che sarà per ovvi motivi lontano dalla Sardegna. Attualmente la squadra più vicina al gioiellino cagliaritano è l’Inter che avrebbe addirittura già trovato l’accordo con il giocatore per giugno. I due club, come riporta calciomercato.com, hanno discusso in un pranzo tra Giulini e la dirigenza nerazzurra a Milano e mancano veramente pochi dettagli per la definizione dell’affare. La valutazione è di circa 40 milioni più 10 di bonus per il cartellino. Superato in volata il Napoli, altro club che stava trattando con il Cagliari.

Ed è per questo motivo che il Cagliari ha messo le mani sul centrocampista del Boca Juniors Nahitan Nandez, valutato 18 milioni di dollari più le imposte, individuato come erede naturale di Barella. Giulini ha già incontrato Bentancur, l’agente del calciatore, si lavora per definire le modalità di pagamento. Tra l’altro l’uruguaiano verrà acquistato in sinergia proprio con l’Inter. Sembra quindi la fumata bianca per l’affare sia davvero vicina: l’Inter ha prenotato Barella per giugno.