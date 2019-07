Barella Roma, ora la palla passa al giocatore. E i tifosi incrociano le dita

Barella Roma, i giallorossi sono adesso i preferiti dal Cagliari. L’accordo tra le società c’è, il giocatore tentenna: tra poco la verità

Che la Roma sia fortemente interessata a Barella non è certo una novità. È da almeno una settimana abbondante che i giallorossi stanno provando “lo scippo” ai danni dell’Inter. Petrachi ha approfittato proprio del momento di distrazione dei nerazzurri per inserirsi prepotentemente nella corsa al calciatore, proponendo 35 milioni più il cartellino di Defrel al Cagliari. Offerta piuttosto gradita dalle parti del capoluogo sardo, come affermato ieri da Giulini stesso. Che ha confermato di avere la totalità dell’intesa con i giallorossi.

Adesso la palla passa a Barella. La situazione, in fin dei conti, non è cambiata molto. La preferenza del centrocampista è sempre verso l’Inter, ma chissà che la situazione adesso non possa finalmente mutare. Il presidente del Cagliari ha affermato come il classe ’97 necessiti di un paio di giorni per riflettere della proposta. E sicuramente lo farà, analizzerà tutti gli possibili scenari di un eventuale approdo alla Roma e poi tirerà le somme definitive. È quello che sperano tutti i tifosi giallorossi, che hanno individuato in Barella l’uomo adatto per la rinascita capitolina, tanto da incitarlo a sposare la causa capitolina in numerosi commenti su Instagram.

Incarna al meglio tutto quello che piace alla dirigenze e ai sostenitori. È giovane, forte, grintoso e fisico. Un identikit quasi perfetto, che andrebbe a impreziosire un centrocampo che sta a poco a poco nascendo definitivamente. Barella andrebbe a completare il reparto, assieme al neo acquisto Diawara e la conferma di Pellegrini e Cristante. Poi ci saranno da sciogliere le situazioni riguardo Nzonzi e Coric. Il francese ha chiarito il malinteso dell’assenza dalle visite mediche, ma la sua permanenza è tutt’altro che sicura. Il giovane croato, invece, forte del suo talento potrebbe essere mandato in prestito. Scenari ancora difficili da prevedere: tutto dipenderà dall’arrivo o meno di Barella. In caso negativo, la Roma potrebbe tornare alla carica su Jordan Veretout, col quale ha avuto un incontro la settimana scorsa.