Il Chelsea fa sul serio per Nicolò Barella. Come riportato nell’apertura del Corriere dello Sport, il club inglese ha già fatto la sua offerta al Cagliari per chiudere subito l’operazione

Nicolò Barella si avvicina al Chelsea. Dopo i primi contatti avviati nelle settimane scorse tra la dirigenza ‘blue’ e quella del Cagliari, il club londinese tenta l’affondo per il centrocampista accostato insistentemente anche al Napoli. Come riportato nella pagina d’apertura dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Chelsea vuole chiudere subito l’operazione e ha offerto al Cagliari una cifra di 50 milioni, ovvero la richiesta minima del presidente sardo Giulini per la cessione del centrocampista.

La richiesta del presidente Giulini per il proprio gioiellino, infatti, è di 50 milioni di euro come base di partenza, cash e senza contropartite tecniche: in Serie A, il Napoli resta la squadra più interessata al calciatore, nonostante sia intenzionata al momento ad offrire 20-25 milioni più i cartellini di Rog e Ounas. Attenzione dunque all’inserimento del Chelsea nella corsa al centrocampista classe ’97 di proprietà del Cagliari. Il giocatore però difficilmente lascerà la Sardegna nel corso di questa sessione: i Blues, come già accaduto per Pulisic, potrebbero chiudere l’intesa ora, lasciando il calciatore in prestito alla sua attuale squadra fino al termine della stagione.