Nicolò Barella nel mirino dei top club italiani ed europei: Napoli e Chelsea su tutti, e il Cagliari fissa la sua richiesta

Nicolò Barella nome caldo del calciomercato. Per il cartellino del centrocampista del Cagliari, da tempo monitorato dai top club italiani ed europei, il presidente rossoblù Giulini fissa la sua richiesta a 50 milioni. In Italia, come riportato da Sky Sport, il club maggiormente interessato al giocatore classe 1997 è il Napoli, il quale, però, pare intenzionato a offirire ai sardi alcune contropartite tecniche oltre a un’ingente somma.

Sulle tracce di Barella c’è anche il Milan: come riportato, ieri c’è stato un contatto esplorativo tra Giulini e il dirigente rossonero Leonardo, tra i quali corrono ottimi rapporti che potrebbero facilitare la trattativa. Infine, per quanto riguarda i club esteri, il Chelsea resta la società maggiormente interessata al calciatore del Cagliari, con un primo contatto avviato qualche settimana fa.