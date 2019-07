Barreca Genoa: ecco le prime dichiarazioni del rinforzo rossoblù

Antonio Barreca torna in Serie A: dopo l’ufficialità del passaggio al Genoa, arrivano le prime parole del laterale di Andreazzoli

Antonio Barreca è un nuovo giocatore del Genoa: ufficialità arrivata ieri.

Il giocatore ha ammesso in conferenza stampa: «Già a gennaio il Genoa mi aveva cercato. Io ero contento, ma poi alla fine la situazione non andò in porto. La mia esperienza al Monaco è stata un po’ sfortunata, però ora non devo più pensarci. Andreazzoli? Spero che ci toglieremo soddisfazioni con lui».