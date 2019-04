Antonio Barreca, difensore del Newcastle, si lamenta del poco spazio in Inghilterra. Ecco le parole dell’ex Torino

L’ex Torino Antonio Barreca, ora al Newcastle, ha postato un post polemico sul suo profilo di Instagram. Il difensore, senza giri di parole, si lamenta per il poco spazio trovato nel corso di questa stagione. Il calciatore, sino a questo momento, ha collezionato 4′ minuti nella gara contro il Tottenham e nelle altre 7 occasioni non è mai stato convocato. L’ex granata quindi non è contento della situazione e non le ha mandate a dire.

«Ehi Newcastle, ci sono anche io! Vi siete dimenticati?!» ha scritto il difensore italiano. Dopo l’exploit in granata con Mihajlovic, il giocatore ha avuto dei problemi fisici (nella passata stagione). Dopo aver recuperato, non ha convinto Mazzarri, e il Toro lo ha ceduto al Monaco in cambio di Meité. L’avventura in Francia era iniziata bene ma in seguito Barreca è stato messo fuori rosa e ceduto al Newcastle a gennaio e anche l’avventura in Premier non sta andando nel migliore dei modi.