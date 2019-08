Barrow Hellas Verona: l’obiettivo di crescere in zona gol

L’Hellas Verona fa sul serio per Barrow. L’attaccante gambiano dell’Atalanta può essere l’uomo giusto per rinforzare l’attacco di Juric.

Dopo una stagione deludente a Bergamo, Musa Barrow è molto vicino all’Hellas Verona Si tratta di una punta molto brava ad aggredire la profondità e a procurarsi occasioni da rete.

Deve però migliorare nella precisione sottoporta: l’anno scorso ha effettuato 3.2 tiri ogni 90′ in Serie A, solo Cristiano Ronaldo ha ragigunto una cifra del genere. Tuttavia, è arrivato appena un gol. Magari Verona può essere la tappa giusta per esplodere in fase di finalizzazione.