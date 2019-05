Bartomeu: «Ci fidiamo di Valverde, lui aiuta il Barcellona»

Il presidente del Barcellona Bartomeu ha parlato del futuro di Valverde, confermando la fiducia all’allenatore

Ancora una volta Bartomeu ha ribadito la fiducia della dirigenza del Barcellona a Valverde. Il presidente del club catalano ha parlato durante l’assemblea dei soci.

«Ci fidiamo pienamente di Valverde, è una persona che aiuta con intelligenza la nostra squadra. Non capisco i tifosi insoddisfatti dopo aver vinto Liga, Supercoppa ed essere arrivati in semifinale di Champions e in finale di Copa del Rey. Vincere il campionato è un motivo di vanto, significa tanto» ha dichiarato il numero uno blaugrana.