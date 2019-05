Barzagli, bastano due parole per Allegri: «Grazie Mister!». Il difensore della Juventus ringrazia il tecnico livornese per i 5 anni insieme

«Grazie mister!», solo due parole dense di significato. Così Andrea Barzagli ha voluto omaggiare su Twitter Massimiliano Allegri, arrivato al termine della sua avventura in bianconero.

Proprio come lo stesso centrale, almeno per quanto riguarda il terreno di gioco, con un futuro ancora tutto da declinare e scrivere. Chissà che i due, in futuro, non si possano trovare a lavorare di nuovo insieme…