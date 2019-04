Andrea Barzagli, difensore della Juventus, si avvicina al ritiro. Il calciatore potrebbe entrare nello staff di Massimiliano Allegri

Andrea Barzagli si avvicina al ritiro. Il difensore della Juventus è stato convocato da Max Allegri contro l’Ajax ma non è finito nemmeno in panchina. Il centrale bianconero non ha ancora assorbito l’ultimo infortunio e dovrebbe tornare in gruppo tra una settimana. Il 37enne però si appresta ad appendere le scarpe al chiodo e questa dovrebbe essere la sua ultima stagione da professionista. Lo ha fatto capire Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Spal.

«E’ venuto ad Amsterdam per onor di firma, è un giocatore importante all’interno dello spogliatoio e averlo con noi anche se non è a disposizione, tornerà in gruppo la prossima settimana probabilmente, è molto importante e credo che abbia iniziato anche un percorso per vedere le cose dall’altra parte. Non ha bisogno del mio aiuto, è un ragazzo intelligente. Quando si inizia un nuovo mestiere è osservare e ascoltare. Per come lo vedo io, magari sbaglio, credo possa far parte di uno staff, almeno all’inizio, per imparare e aiutare nella cura dei difensori perché è professore nel difendere e potrà essere un valore aggiunto nella Juve». Probabile dunque un nuovo ruolo per il professor Barzagli, magari nello staff di Massimiliano Allegri.