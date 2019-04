Illazione di Fabio Caressa nei confronti di Paulo Dybala. Ecco le parole maliziose del conduttore sulla Joya e Barzagli

Andrea Barzagli ha deciso di appendere le scarpe al chiodo a fine stagione. Il difensore della Juventus dovrebbe entrare nello staff di Allegri per curare la fase difensiva ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Il difensore ha parlato dopo la sfida, dando un consiglio ai giovani: «Consiglio sempre di migliorarsi. Ci sono campioni che nascono con grandi doti e giovani che diventano campioni allenandosi. Ultimamente vedo molte parole e pochi fatti. Per fortuna, alla Juve, tutti quelli che vengono sono molto bravi, ragazzi per bene che vogliono migliorare. Il mio consiglio ai giovani è mettersi a disposizione per migliorare».

Fabio Caressa, nel corso del suo programma Sky Calcio Club, ha usato una chiave di lettura ‘maliziosa’: e se le parole di Barzagli fossero state rivolte a Paulo Dybala? L’atteggiamento dell’argentino contro la Spal, ma più in generale nelle ultime settimane, non è piaciuto ai bianconeri e Caressa prova a lanciare un’illazione: «Ma non è che si riferiva a qualcuno in particolare? Perchè secondo me qualcuno in mente ce l’aveva. Beh, insomma la partita di ieri di Dybala… Sarà malizioso…». Stagione in chiaroscuro per Paulo, con soli 5 gol in campionato ma anche tante panchine. Chi lo sa…