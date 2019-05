Bastos: «Facciamo il massimo per ripagare i nostri tifosi»

Il centrale angolano della Lazio parla poco prima della sfida di campionato contro il Torino. Le parole di Bastos

Intervistato da Lazio Style Channel Bastos ha parlato prima della sfida col Torino.

Le sue parole: «La partita con il Bologna è passata, ora ci attende la gara con il Torino e vogliamo fare il nostro massimo per chiudere al meglio il campionato. Ho la testa solo sulla partita di oggi ma ovviamente mi sto preparando per fare bene anche con la mia Nazionale. L’affetto dei tifosi è bellissimo, speriamo in una bella gara».