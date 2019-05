Bayern Monaco, Coppa di Germania passerella finale per Robben e Ribery

Kovac, alla sua prima stagione a Monaco, realizza la doppietta Bundes e DFB Pokal. È il modo ideale per salutare Robben e Ribery

E diciannovesima Coppa di Germania sia. Il Bayern Monaco conferma la sua prepotenza in patria e stende il Lipsia con un netto 3-0, senza dare possibilità agli avversari di reagire minimamente. Non si può lamentare, Niko Kovac, al suo primo anno in Bavaria. Gli è stata consegnata una squadra forse ancora non pronta per competere con le potenze europee, ma ha saputo comunque imprimere le sue idee.

Alla fine il palmares annuale recita Bundesliga e DFB Pokal. Un double, per dirla all’inglese, che può sicuramente far ritenere soddisfatto il tecnico. Il successo di ieri è stato il saluto definitivo anche a Robben e Ribery, che non potevano far altro che chiudere con un titolo vinto. Adesso, si ricomincerà.