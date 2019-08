Bayern Monaco Hertha Berlino: l’importanza tattica di Kimmich

Kimmich ha tantissimi compiti nel Bayern Monaco di Kovac. In entrambe le fasi di gioco fa movimenti non banali

Il Bayern Monaco si affida moltissimo alle corsie esterne, con Alaba e Kimmich che infatti hanno numeri impressionanti nella produzione offensiva e nel gioco in generale. Quando il Bayern attacca, di solito si sovrappongono in continuazione e sono entrambi molto alti per poter dare una soluzione all’ala di riferimento.

Se però tutte e due i terzini sono troppo avanzati, si rischia di essere scoperti nel contropiede rivale quando si perde palla. Nella slide sopra si vede una situazione interessante: il laterale destro, Kimmich, ricopre una posizione centrale nei pressi dell’area. Questa mossa ha una scopa difensiva: con Tolisso che si butta dentro, nel caso il Bayern perdesse palla c’è un riferimento in più al centro del campo per proteggere i difensori e Thiago.