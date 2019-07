Bayern Monaco: il peso di Thiago Alcantara nella manovra

Thiago Alcantara è uno dei principali accentratori del gioco del Bayern Monaco. E’ determinante nella manovra

In una stagione travagliata per il Bayern Monaco (seppur terminata con la vittoria in Bundesliga), Thiago Alcantara si è confermato come uno dei principali leader tecnici. I bavaresi avevano una fase di possesso scolastica e povera di soluzioni: per questo ci si aggrappava in toto all’ex Barcellona.

Verratti e Thiago Alcantara sono i due giocatori in Europa col maggior numero di passaggi riusciti in totale e nella trequarti avversaria. Gli ultimi 18 metri di campo sono invece il regno di Messi, seguito da Silva e KDB. pic.twitter.com/E9TvRjz5Aq — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 20, 2019

Come si vede nel grafico di Calcio Datato, Thiago Alcantara è il secondo giocatore d’Europa (dopo Verratti) per passaggi riusciti nella trequarti avversaria. Kovac ripartirà da lui.