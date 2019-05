Bayern Monaco, Ribery: «Gioco ancora per 2 anni». L’Inter ci pensa

Ribery saluta il Bayern Monaco ma non appende gli scarpini al chiodo. Niente ritiro, l’Inter è interessata al francese

Frank Ribery saluta il Bayern Monaco dopo aver vinto in 12 anni, tra gli altri trofei, per otto volte la Bundesliga e una Champions League. Ecco le sue parole di congedo:«Ho trascorso anni meravigliosi in questo club, è diventato la mia secondo famiglia. Non dimenticherò mai il supporto che mi ha dato nei momenti difficili. Per me è molto dura andare via, ho vinto tanto e vissuto tutto con intensità straordinaria. Ma è così la vita. Lasciare con una doppia vittoria sarebbe una cosa fenomenale, ci spero. L’allenatore più importante è stato sicuramente Jupp Heynckes, ha saputo gestirmi meglio di chiunque altro. Robben? È stato un piacere giocare e crescere insieme per dieci anni. Ci siamo divertiti, ma con Coman e Gnabry il Bayern è in una botte di ferro per il futuro. Kingsley ha tante qualità, vincerà tanto».

Ribery ha inoltre dichiarato di non avere intenzione di ritirarsi dal calcio giocato, attirando l’attenzione di molti club, Inter compresa. Il francese, infatti, ha dichiarato:«Per il futuro ci sono alcune opzioni, c’è ancora un po’ di tempo per decidere. Giocherò per un paio d’anni, poi tornerò a Monaco. I miei figli vogliono continuare a vivere qui, sono felici in questa città, quindi perché andarsene?». I nerazzurri hanno già cercato il campione transalpino in passato, e possono concedergli un paio d’anni di carriera a livelli europei.