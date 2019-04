Belotti e lo scambio di maglia con Quagliarella: «Grande uomo e attaccante»

Il Gallo ha commentato la sua doppietta nel match contro la Sampdoria. Ecco le parole di Belotti dopo la gara

Doppietta, quarto gol stagionale alla Sampdoria, e Torino che continua a sognare l’Europa. Il Gallo Belotti ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Samp: «Siamo quinti e siamo contenti, penso si sia visto. Era importante vincere in casa dopo una prestazione con la Fiorentina in cui non avevamo fatto quello che dovevamo fare. C’era voglia di rivincita e penso che oggi si sia visto e abbiamo portato a casa i 3 punti».

Ancora Belotti: «Quagliarella? Fabio è un amico, abbiamo giocato insieme, è una persona fantastica. E’ un uomo vero e ci tenevo ad avere la sua maglia. A 36 anni, essere capocannoniere non è da tutti i giorni. La terrò come ricordo perché è un amico e anche perché è un grandissimo attaccante e lo sta dimostrando a 36 anni».