Ben Yedder, su di lui PSG, Barça e Manchester United

Ben Yedder è sotto la lente del PSG, ma piace moltissimo anche a Barcellona e Manchester United

Secondo France Football, il bomber del Siviglia Wissam Ben Yedder è stato attenzionato dal Paris Saint-Germain. La società parigina ha già ammesso la disponibilità di pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro del francese.

Non solo PSG: anche il Manchester United avrebbe aggiunto Ben Yedder nella lista dei desideri, i 18 gol dell’ultima stagione non sono passati inosservati. In attesa anche il Barcellona che però sta puntando tutti i suoi sforzi verso l’ex Neymar.