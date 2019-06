«Principio di accordo tra Neymar e il Barcellona»: la voce dalla Spagna

Neymar avrebbe un principio di accordo con il Barcellona per tornare in blaugrana dopo due anni passati al Psg

Un clamoroso ritorno in blaugrana per Neymar: è questo, secondo il quotidiano Sport, lo scenario che potrebbe aprirsi a breve. Come spiega il giornale sportivo, ci sarebbe un principio di accordo tra il brasiliano e il Barcellona.

Tra l’attaccante e il club spagnolo ci sarebbe già un accordo verbale: adesso ci sarebbe da trattare con il Psg. Il brasiliano avrebbe accettato di ridursi l’ingaggio della metà per tornare a giocare al Camp Nou e per lasciare Parigi, dove non ha trovato molta fortuna.