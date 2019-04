Continuano le frecciate a distanza tra Medhi Benatia e Massimiliano Allegri. Il difensore ha parlato del suo addio alla Juve lanciando un’accusa al tecnico: «Con lui nessun problema ma poteva parlarmi in faccia». L’allenatore ha replicato: «Da dicembre in avanti non ha voluto più giocare».

Alcuni tifosi della Juve, nonostante l’ottavo Scudetto consecutivo, il quinto della gestione Max, hanno chiesto l’esonero dell’allenatore. Un tifoso ha chiesto l’esonero di Allegri e il ritorno alla Juventus di Benatia. Il difensore ha messo il suo mi piace al post su Twitter. Ritorno in bianconero per il marocchino con Allegri via dalla Juve? Staremo a vedere…

I really hope @MedhiBenatia can return to Juve this summer, after Allegri will have left the team. I don't have nothing against Allegri, but I think Juventus needs someone else. Allegri has been 5 years Juve's trainer, now we must change. Don't hate me, it's just a my thought😊

