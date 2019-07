Benevento, si lavora ai rinnovi di Coda e Letizia: i dettagli

Benevento, si lavora ai rinnovi di Coda e Letizia: non solo operazioni in entrata per i sanniti, ma si punta a mantenere una base solida

Il Benevento sta operando benissimo in ottica calciomercato, con alcuni colpi in entrata davvero interessanti. Dopo gli acquisti di Kragl e Sau, e l’imminente ingaggio di Schiattarella, si punta a mantenere anche qualche giocatore già in rosa.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Benevento starebbe lavorando ai rinnovi di Letizia e Coda, entrambi con il contratto in scadenza a giugno 2020.