Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha fatto chiarezza sulle voci di mercato che riguardano Brugman e non solo

Il numero uno del Benevento, il presidente Vigorito, ha lasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in merito ad alcuni presunti obiettivi di mercato.

Ecco le sue parole: «Brugman? Se dicessi che non mi piace non sarebbe vero. Mancuso? Sembrerà strano, leggo il suo nome dappertutto, ma noi non lo abbiamo mai trattato Il nostro reparto avanzato per ora è ok».