Karim Benzema al Napoli? Sarebbe, decisamente, un colpo importante ma ecco come stanno, attualmente, le cose

Con Cristiano Ronaldo alla Juventus, il gap dai bianconeri rischia, seriamente, di aumentare, motivo per cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis è chiamato ad un colpo ad effetto per cercare di equilibrare le forze del campionato di Serie A. Come fare? Beh, puntando su un attaccante affermato a livello internazionale, uno alla Karim Benzema per intenderci. Questa tipologia di operazione ricorda quella che portò Gonzalo Higuain, altro calciatore del Real Madrid, all’ombra del Vesuvio.

Carlo Ancelotti conosce bene l’attaccante francese, avendolo allenato per ben 2 stagioni, motivo per cui potrebbe vestire i panni del mediatore, e chissà che non si sia già messo all’opera. Poi, però, toccherà ad Aurelio De Laurentiis occuparsi dei contorni economici del trasferimento. Cifre da capogiro, come ricorda La Gazzetta dello Sport: 40 milioni di euro da corrispondere al Real Madrid per far proprio il cartellino del bomber e ingaggio da 8 milioni a stagione per Benzema fino al 2021. Se sui 40 non ci dovrebbero essere problemi, resta da lavorare sull’ingaggio e magari potrebbe essere proprio Ancelotti a convincere il calciatore ad abbassare le pretese. La Juventus chiama, il Napoli risponde: è duello totale.