Berenguer gol! Meravigliosa rete del granata contro il Milan – VIDEO

Al 69′ della sfida Champions tra Torino e Milan, Alejandro Berenguer ha trovato il gol del raddoppio grazie ad un incredibile conclusione al volo in area segnando sulla destra! Il gol dello spagnolo potrebbe esser il più importante della stagione dei granata.

Con questa rete infatti, il Toro consolida il risultato contro i rossoneri e si porta a 2 punti dalla zona Champions. Si tratta del secondo gol stagionale per l’attaccante spagnolo. La prima era arrivata contro il Frosinone nella vittoria esterna per 2-1.

A bad clearance from Milan's Mateo Musacchio and Torino's Álex Berenguer shoots it past goalkeeper Gianluigi Donnarumma!! With less than 20 minutes to go, its 2 nil Torino!! #tlnsoccer #TorinoMilan #SerieA pic.twitter.com/eBFTXIRcMZ

— TLNTV (@TLNTV) April 28, 2019