Bergomi: «L’Inter non è la Juve, Conte non deve snaturarla»

Beppe Bergomi ha parlato dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: le parole dell’ex nerazzurro

La bandiera dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato dell’approdo di Conte sulla panchina nerazzurra. Queste le sue parole all’Ansa.

CONTE INTER – «Antonio deve sapere una cosa: l’Inter è diversa da tutte le squadre, non è la Juve. L’Inter, per citare Trapattoni, è una centrifuga. Conte la renderà più regolare ma non deve snaturarla».

PASSATO JUVE – «È un gran colpo e non ci trovo niente di strano. Io ho avuto Trapattoni, erano trent’anni fa e il calcio è cambiato, adesso con i social si amplifica tutto, ma Conte è un grande professionista».