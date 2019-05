Bergwjin, obiettivo di mercato dell’Inter, ha parlato in Olanda del suo prossimo futuro che potrebbe essere a tinte nerazzurre

Steven Bergwijn, obiettivo di mercato dell’Inter ha parlato in Olanda del suo futuro: «Adesso penso soltanto a diventare campione d’Olanda con il mio club, poi dopo la fine del campionato penserà al resto».

«La stagione è ancora in corso e non è il caso di parlare d’altro – puntualizza Bergwijn -. Ci sono ancora due partite da giocare, siamo in vetta assieme all’Ajax e c’è fiducia nel successo finale».