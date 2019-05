Disavventura senza conseguenze per Federico Bernardeschi. Tentato furto in casa sua mentre lui era in campo con la Juve

Federico Bernardeschi protagonista, suo malgrado, di una disavventura. Il giocatore della Juventus, in campo contro il Torino, ha avuto una spiacevole notizia, al termine del derby. Il giocatore era in campo e dei malviventi hanno tentato un furto a casa sua. Secondo La Stampa però si parla di tentato furto perché il colpo non è andato a buon fine per l’arrivo della fidanzata del numero 33 bianconero.

La fidanzata del ragazzo, rincasando proprio in quei momenti, e trovando la porta blindata di casa scassinata, avrebbe poi messo i ladri in fuga. I malviventi avrebbero utilizzato una spranga per introdursi in casa del giocatore della Juve. Una disavventura senza conseguenze per il giocatore della Juventus. Solo tanta paura.