Juventus, Bernardeschi sicuro: «La Champions la vinciamo l’anno prossimo»

L’attaccante della Juventus ribadisce l’obiettivo dei bianconeri: «Vogliamo la Champions, se non la vinciamo l’anno prossimo, arriverà quello dopo»

Federico Bernardeschi ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta della Juventus per 2-1 contro l’Ajax: «Agnelli ha detto che Allegri resterà? Sono segnali importantissimi. Credo che il presidente abbia costruito quest’anno, in passato, e lo farà in futuro, un progetto per vincere la Champions League».

Bernardeschi ribadisce l’obiettivo primario dei bianconeri, la vittoria della Champions League: «Questo sarà l’obiettivo della Juventus. Io credo che ci riusciremo se non l’anno prossimo, quello dopo ancora ma la Champions arriverà».