Bertolini: «Il professionismo è essenziale. Ora testa all’Europeo 2021»

Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile di calcio, ha parlato del Mondiale di Francia e non solo: le sue parole

A Firenze Milena Bertolini ha ricevuto un premio per quanto fatto al Mondiale femminile. La ct ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

PREMIO – «È un premio per il movimento del calcio femminile e per la Nazionale. Questo riconosce quello che è stato fatto».

MONDIALE – «Per me non è stata una sorpresa, sapevo che sarebbe stato un grande successo. Il calcio femminile è il futuro, all’estero lo hanno già capito da tanto tempo e bisogna che lo capiscano anche in Italia. Il professionismo è essenziale, non si può più pensare di fare calcio senza mettere le ragazze nella condizione di farlo al meglio. Il calcio può sostenere il professionismo, lo dicono i numeri».

ITALIA – «La responsabilità queste ragazze sono abituate ad averle. Adesso si riparte con la qualificazione per l’Europeo 2021, non è scontata, abbiamo squadre forti nel girone. Bisognerà ripartire da dove abbiamo finito».