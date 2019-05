Biglia, il retroscena: ha chiesto lui di essere convocato per Fiorentina-Milan

Il centrocampista argentino ha voluto essere convocato per la gara di Firenze. Il retroscena sulla convocazione di Biglia

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, è stato convocato da Rino Gattuso per la gara contro la Fiorentina. Il giocatore non si è allenato e non si è ripreso dall’infortunio subito con il Bologna ma ha chiesto al tecnico Rino Gattuso di partire lo stesso per Firenze, in vista dello scontro fondamentale nella corsa ad un piazzamento Champions, contro la Fiorentina.

Il centrocampista argentino ha preteso di poter stare vicino ai compagni in quello che è uno dei punti di svolta della stagione e, secondo La Gazzetta dello Sport, se non ci saranno impedimenti, andrà in panchina per sostenere la squadra e i compagni. Una mossa importante, per fare gruppo, in un momento decisivo. Un gesto da leader.