Blanc racconta Rabiot: «Alla Juve può fare il salto di qualità»

Jean-Claude Blanc, ex allenatore del Psg, racconta Rabiot, passato nelle fila della Juve: le parole del suo ex tecnico

Blanc, ex allenatore del Psg e dunque di Rabiot, ha raccontato il francese ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico dopo il suo approdo alla Juve.

RABIOT – «È un ottimo affare per la Juventus che è riuscita ad assicurarsi un potenziale futuro grande giocatore. Se poi si aggiunge che non ha speso un euro per acquistare il cartellino dal Psg, allora il colpo è perfetto dal punto di vista sportivo e finanziario. Mentre il Paris è ricaduto negli errori di cinque anni fa. Ricordo che Adrien aveva già l’accordo con i giallorossi, ma riuscimmo a trattenerlo in extremis. Se la situazione si è ripetuta, vuol dire che qualcosa non funziona al meglio a Parigi».

CARATTERISTICHE – «Un box-to-box. Rabiot ha potenza fisica, che gli permette di dare continuità allo sforzo offensivo, può proiettarsi facilmente verso l’area avversaria, ha un sinistro potente e un gran colpo di testa. Basta saperlo gestire nel modo giusto, dargli l’opportunità di esprimersi nella zona calda del campo, dove si decidono le partite e dove non perde mai lucidità. Alla Juve non potrà che migliorare».

MIGLIORAMENTI – «Non ha avuto un’evoluzione lineare rispetto al suo potenziale, ma penso abbia deciso di andare in un grande club all’estero proprio per trovare le condizioni ideali per maturare e sfruttare finalmente il suo enorme potenziale. Magari consolidandosi anche dal punto di vista mentale e collettivo».