Boban Milan, si va verso il sì: ecco quando sarà ufficiale

Boban Milan, si va verso il sì: il croato, ex numero 10 rossonero starebbe per accettare il ruolo di dirigente: ecco quando sarà ufficiale

Filtra ottimismo in casa Milan, per quanto riguarda la situazione di Zvonimir Boban. L’ex fantasista rossonero starebbe per accettare l’offerta di Paolo Maldini, che lo vorrebbe al suo fianco nel ruolo di dirigente sportivo.

Secondo quanto riportato da Alessandro Alciato di Sky Sport, il giorno dell’ufficialità non sarà oggi ed i tempi non saranno strettissimi. Ma il sì di Boban è sempre più vicino.