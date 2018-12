Bologna, macabra intimidazione ai dirigenti: 3 croci con i loro nomi – FOTO

Crisi Bologna. Animi tesi in casa rossoblù. Macabra contestazione dei tifosi: apparse tre croci con i nomi di tre dirigenti

Animi tesi in casa Bologna. In casa rossoblù non si placa la contestazione dei tifosi che va avanti ormai da una settimana, ovvero dalla sconfitta del Castellani contro l’Empoli di Iachini. Dopo gli striscioni e i comunicati di protesta, qualcuno ha fatto recapitare tre croci con i nomi di tre dirigenti: l’amministratore delegato Claudio Fenucci, il direttore sportivo Riccardo Bigon e il club manager Marco Di Vaio. Gesto intimidatorio nei confronti della dirigenza rossoblù, accusata di aver costruito una squadra non all’altezza e attualmente in lotta per la salvezza.

«La salvezza è un obiettivo che non può assolutamente essere messo in discussione e che quindi farò quanto possibile per assicurare gli investimenti necessari a rafforzare la squadra nella sessione trasferimenti di gennaio» ha detto nei giorni scorsi il presidente Saputo ma le sue parole non sono bastate a rasserenare gli animi. Oggi, attorno alle 14.30, sono state trovate di fronte ai cancelli del centro tecnico rossoblù di Casteldebole tre croci e la società ha allertato i carabinieri di Borgo Panigale, che sono arrivati al centro tecnico poco dopo, prendendo atto della situazione e della denuncia del club.