Bologna-Crotone highlights e gol: le azioni salienti – VIDEO

Il Bologna torna in campo dopo la brutta sconfitta in campionato contro la Sampdoria per ospitare il Crotone nel quarto turno della fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia. La formazione di Filippo Inzaghi non sta tenendo un buon andamento in campionato, considerato il terzultimo posto in classifica a meno due punti dalla zona salvezza. Anche i calabresi non stanno rispettando le aspettative di inizio stagione: zona playout nel campionato cadetto e un ritardo di 8 punti rispetto alla zona playoff. Un successo oggi potrebbe essere, dunque, l’occasione per entrambe le società di rialzare la testa e raddrizzare la stagione iniziata non al meglio.

L’arbitro del match è il direttore di gara Juan Luca Sacchi di d Macerata, assistito dai guadalinee Rossi e Formato. Ecco i gol e gli highlights di Bologna-Crotone: