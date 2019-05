Federico Mattiello out per la gara contro la Lazio in programma lunedì. Il giocatore ha svolto terapie

Federico Mattiello non è al 100% e non sarà in campo nel Monday night contro la Lazio. Il club di Sinisa Mihajlovic si è allenato sotto una violenta pioggia in vista della trasferta all’Olimpico. Il Bologna dovrà fare a meno dell’ex terzino di proprietà della Juventus per un problema fisico.

Sotto una violenta pioggia proseguono a Casteldebole i lavori della squadra verso Roma: seduta tattica e prove di calci piazzati oggi per i rossoblù. Federico Mattiello ha svolto terapie.