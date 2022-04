Bologna, è tornato Arnautovic. E con questo (giusto) spirito...

Il Bologna trascinato dai gol di Marko Arnautovic e da un giusto spirito di combattimento. Tutti con Sinisa

Marko Arnautovic c’è! L’attaccante austriaco, tornato al gol grazie alla doppietta realizzata contro la Sampdoria, si è confermato anche con la Juventus, realizzando la rete del vantaggio a Torino, con i rossoblù che hanno sfiorato l’impresa. Nelle ultime settimane il Bologna, come noto, è tornato a fare a meno del suo allenatore ed è tornato a compattarsi. Tutti in campo a lottare per la maglia ma anche per Sinisa. E con questo spirito, che un po’ si era perso nel 2022, i rossoblù hanno ritrovato umiltà, spirito di sacrificio, voglia di fare. E forse la classifica sarebbe potuta essere diversa. Il Bologna, dopo l’ottimo girone di andata, si è forse un po’ rilassato e il sogno Europa, compreso il sogno zona sinistra della classifica e agognato sorpasso al Sassuolo, è svanito. Ma ora, oltre alla vittoria di Sinisa Mihajlovic contro la malattia, che siamo sicuri avverrà, conta, calcisticamente parlando, finire bene la stagione.

‘Armautovic’, l’arma in più del Bologna

Uno slancio finale per ripartire alla grande nella prossima stagione. Trascinati dal solito Marco Arnautovic. In queste ultime gare è diventato ancor più decisivo: se non segna lui i rossoblù non riescono a trovare il gol. L’austriaco è diventato solamente il secondo giocatore del Bologna ad aver realizzato sei gol consecutivi dei rossoblù in SerieA, dopo Angelo Schiavio nel 1933. È rimasto a secco contro Milan, Fiorentina e Atalanta, aveva segnato prima contro lo Spezia (doppietta) e Salernitana. E ha infranto anche un tabù: segnava solo contro le squadre che erano sotto al Bologna in classifica, il gol alla Juve va in un’altra direzione. Quella che deve seguire tutto il Bologna.