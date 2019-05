Bologna, è un super Orsolini. Solo Mbappé ha fatto meglio di lui – VIDEO

La salvezza del Bologna passa anche dal rendimento notevole di Riccardo Orsolini. Sei gol e tre assist da marzo, in Europa meglio solo Mbappé

Il Bologna ha potuto festeggiare lunedì sera contro la Lazio la salvezza. Frutto di un girone di ritorno impeccabile, a cui è doveroso dare grande merito a Sinisa Mihajlovic. Oltre a quadrare tatticamente la squadra, ha anche dato maggior vitalità a determinati giocatori. A spiccare in questo contesto è stato Riccardo Orsolini.

È stata la stagione della definitiva consacrazione per il classe ’97, su cui la Juventus ha già ampiamente le mani addosso. Otto gol e cinque assist per il centrocampista, di cui rispettivamente sei e tre da inizio marzo. Ed è la testimonianza dell’impennata di rendimento di Orsolini volto alla salvezza del Bologna. Solo un altro giocatore, nel periodo citato, ha saputo far meglio. È Kylian Mbappé, mica l’ultimo arrivato.