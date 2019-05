Le parole dell’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, sul nuovo stadio dei rossoblù. Le sue dichiarazioni

Claudio Fenucci ha rilasciato una breve intervista a margine della conferenza di fine anno del presidente Saputo. L’amministratore delegato del Bologna ha parlato del progetto stadio, facendo sognare i tifosi.

«Abbiamo pensato di ampliare la capienza a 30mila per soddisfare i tifosi. Per i tempi di realizzazione si parla di 15-16 mesi. Dovremmo essere pronti in estate per la manifestazione d’interesse. Abbiamo deciso di investire ulteriori risorse e siamo in piena sintonia con il Comune».