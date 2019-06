Bologna, il giorno di Mihajlovic e Sabatini: summit a Casteldebole

Il Bologna riparte da Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù incontra la dirigenza, insieme a Sabatini, futuro dirigente bolognese

Giornata cruciale in casa Bologna. Sinisa Mihajlovic non rientra più nei piani della Roma (il club giallorosso avrebbe deciso di abbandonare la pista per motivi ambientali) e dovrebbe firmare il rinnovo con i rossoblù.

In questi minuti, secondo Sky Sport, è in corso un incontro a Casteldebole tra l’allenatore serbo, Walter Sabatini e la dirigenza rossoblù. Si va verso la permanenza di Mihajlovic sulla panchina del Bologna.