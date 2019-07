Erick Pulgar ha disputato un’ottima Copa America con il suo Cile. Per il Bologna non sarà facile blindarlo in sede di mercato

Nonostante la delusione per la disfatta in semifinale contro il Perù, la Copa America di Erick Pulgar – centrocampista del Bologna – è stata estremamente positiva. Oltre alle importanti doti da equilibratore in fase di costruzione, con un ottimo palleggio e capacità di gioco sul lungo, il cileno ha doti difensive pazzesche.

Con 2.6 intercetti e 6.2 contrasti tentati ogni 90′, Pulgar è uno dei massimi interditori di questa Copa America. Dopo una grande stagione a Bologna, si sta affermando anche in contesti di alto livello.