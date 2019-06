Bologna, Mihajlovic verso la permanenza: Roma e Lazio si tirano fuori

Sinisa Mihajlovic potrebbe rimanere ancora un altro anno a Bologna: Lazio e Roma sono infatti sempre più defilate

Buone notizie per il Bologna: Sinisa Mihajlovic potrebbe rimanere almeno un altro anno. Come spiega Il Resto del Carlino, la Lazio ha trovato l’accordo con Simone Inzaghi per il rinnovo e la Roma ha deciso di puntare su un altro tecnico.

I dirigenti giallorossi avrebbero infatti compreso il clima di ostilità che c’è tra i tifosi e l’allenatore dal passato biancoceleste e vorrebbero fare altre scelte per il bene della società. Mihajlovic potrebbe dunque rimanere al Bologna.