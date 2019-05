Bologna, Mihajlovic: «Se vinci sei bello, se perdi sei una testa di ca**o»

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio di domani sera

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani in casa della Lazio. Ecco le parole dell’allenatore del Bologna: «Noi dobbiamo ancora conquistare la salvezza, dopo penseremo ad andare più avanti possibile. Vogliamo vincere le prossime 2 partite e puntiamo ad arrivare anche al decimo posto. Tornare all’Olimpico pe affrontare la Lazio è un piacere. Loro sono una squadra forte, hanno vinto la Coppa Italia e sono già in Europa League e questo li aiuterà a scendere in campo senza preoccupazioni. Noi giocheremo per vincere, anche se sappiamo che non sarà semplice».

Prosegue Mihajlovic: «In Coppa Italia non è stata una partita molto emozionante, ma bella dal punto di vista dell’intensità. Orsolini? Sta bene, ha saltato solo il primo allenamento. L’affetto dei tifosi? Sono contento. A Genova e a Milano i tifosi mi hanno apprezzato e sono contento. Poi sappiamo che basta perdere due partite e tutti la smettono. Come diceva Berlusconi, quando vince sei un bel ragazzo, quando perdi sei una testa di ca**o».