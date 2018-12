Gattuso pensieroso: «Partita mediocre. Su Cutrone…»

E’ tutt’altro che soddisfatto Gennaro Gattuso al termine di Bologna-Milan: ecco le parole del tecnico rossonero nel post-partita

Gennaro Gattuso deluso dal Milan visto questa sera al Dall’Ara contro il Bologna. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ringhio ha analizzato così il pari contro la formazione di Filippo Inzaghi: «Milan brutto? Io direi palleggio sterile. Dovevo cercare qualcosa in più in zona centrale. Ci è mancata la stoccata. Secondo me a livello qualitativo abbiamo fatto una partita mediocre».

Continua il tecnico: «Per tanto tempo abbiamo giocato con il 4-3-3. Quando giochi con il 4-4-2 a volte diventa di più facile lettura. Con squadre così se uno degli attaccanti non si allarga diventa difficile. Castillejo fa questo, salta l’uomo e tende ad allargarsi. Quando andavamo sui terzini riuscivamo a fare qualcosa. Cutrone? Ci sta che chi viene sostituito possa prenderlo male. Ci farò una chiaccherata». Una battuta sul prossimo impegno: «Kessié e Bakayoko out con la Fiorentina, chi gioca? Vediamo. Mancano due interpreti importanti. Qualche centrocampista in panchina lo abbiamo. Potevamo comunque fare meglio con una squadra che comunque giocava con 10 giocatori dietro la palla».